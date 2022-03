Présidentielle française - Pour Macron, le « débat démocratique » aura bien lieu malgré la guerre en Ukraine Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Mars 2022 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Durant son allocution sur la guerre en Ukraine, le président de la République n'a cependant pas officialisé ses intentions pour l'élection présidentielle à venir.



Toujours pas officiellement candidat, Emmanuel Macron a malgré tout conclu



"Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel: je sais pouvoir compter sur vous", a ajouté le chef de l'État dans une allocution télévisée.



Il doit se déclarer d'ici vendredi 18h



Emmanuel Macron n'a donné aucune indication sur sa candidature, attendue par l'opposition, à moins de six semaines du premier tour, alors que



"Votre attachement à la liberté, l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde, je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom", a-t-il conclu. (BFMTV))

Toujours pas officiellement candidat, Emmanuel Macron a malgré tout conclu son allocution sur la guerre en Ukraine en évoquant les prochaines échéances électorales. Le conflit lancé par la Russie "vient percuter notre vie démocratique et la campagne" de l'élection présidentielle, a estimé ce mercredi le président de la République, en assurant que "le débat démocratique" français se tiendra malgré tout."Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel: je sais pouvoir compter sur vous", a ajouté le chef de l'État dans une allocution télévisée.Emmanuel Macron n'a donné aucune indication sur sa candidature, attendue par l'opposition, à moins de six semaines du premier tour, alors que le Conseil constitutionnel a fixé à vendredi, 18h00, la date limite pour transmettre aux Sages une lettre de candidature."Votre attachement à la liberté, l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde, je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom", a-t-il conclu. (BFMTV))





Source : Source : https://www.impact.sn/Presidentielle-francaise-Pou...

Accueil Envoyer à un ami Partager