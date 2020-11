Présidentielle moldave: les résultats préliminaires tombent, Sandu et Dodon au coude-à-coude Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le second tour de l’élection présidentielle a eu lieu ce dimanche 15 novembre en Moldavie. Suite au dépouillement de 80% des bulletins, la candidate Maia Sandu, présidente du Parti action et solidarité, reçoit 51,73% des votes et est en tête avec un petit écart face au Président sortant Igor Dodon, 48,27%.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2020111510447750...

