Presse écrite: La CJRS lance son concours national des meilleurs articles, avec une pensée pour Leral Le président de la Convention des jeunes reporters, Ibrahima Baldé, a lancé hier l’édition 2021 du concours national de la presse, dont le prix presse en Ligne est dédié aux reporters de Leral décédés dans un accident.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, le concours des meilleurs reporters est officiellement ouvert. Les articles sélectionnés devront faire l’objet de publication durant la période allant de décembre 2019 à septembre 2021. Et la date limite des dépôts des dossiers est retenue pour le 30 septembre 2021.



L’année dernière, précise-t-il d’emblée, le Gala national de la presse n’a pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire. Avant d’annoncer la tenue de la 10e édition du gala pour le 27 novembre 2021.



Pour la présente édition, les jeunes reporters vont honorer l’ancien de la RTS, Mansour Sow, dont le prix Radio portera son nom, le prix presse en Ligne est dédié aux reporters de Leral décédés dans un accident; le prix télé est dédié au regretté Ahmed Bachir Kounta ; feu Momar Seyni Ndiaye pour la Presse écrite ; et le Photojournalisme à Awa Tounkara, une ancienne du "Soleil".













L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos