Presse privée en difficulté au Sénégal : Après une levée de boucliers contre le nouveau régime, le patronat va dérouler son plan d’actions dès la semaine prochaine Sous pression et confrontée à des défis sans précédent, la presse privée sénégalaise a décidé de hausser le ton pour faire entendre sa voix. Le vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, les dirigeants du secteur ont annoncé le lancement, dès la semaine prochaine, d'un plan d'actions destiné à alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qu'ils qualifient de «volonté du nouveau régime d'exterminer la presse privée au Sénégal».

D’après Bes Bi, d’où nous tenons l’info, à l'issue d'une réunion privée tenue plus tôt dans la journée, le patronat de la presse sénégalaise a dénoncé ce qu'il considère comme des «actes hostiles» émanant des nouvelles autorités. Parmi ces actes, figurent notamment l'annulation des exonérations fiscales accordées par l'ancien régime, les poursuites judiciaires contre plusieurs entreprises de presse, dont certaines ont vu leurs comptes bancaires gelés, et d'autres font face à des procédures de saisie.



Le Directeur général d'Africom, éditeur des quotidiens Stades et Sunu Lamb, qui ont cessé de paraître, a souligné que «l'État a résilié, en violation de la loi, tous les contrats publicitaires et conventions signés avec les médias sénégalais». Il a également cité le cas d'Excaf Télécom, qui avait mis en place la plateforme de la TNT au Sénégal, dans le cadre d'une convention courant jusqu'en 2033.



«Cette situation démontre clairement que le nouveau régime n'a aucune intention de négocier avec le secteur de la presse face à la crise actuelle. Nous avons sollicité à deux reprises une audience auprès du président de la République, sans réponse. Pire encore, dans une autre déclaration, il a affirmé attendre des propositions de la presse. Nous avons adressé une lettre ouverte depuis le 7 juillet, mais nous sommes restés confrontés au même silence de la part des nouvelles autorités», a déploré Mamadou Ibra Kane.



Face à ce constat, les dirigeants de la presse privée ont élaboré une stratégie visant à contrer «les abus des autorités». À l'exception du 15 août, jour de l'Assomption, des actions conjointes seront menées dans l'ensemble des médias sénégalais tout au long de la semaine, a-t-il annoncé.



