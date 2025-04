Pression sur la Justice : L’UMS au créneau pour défendre le ministre de la Justice, Ousmane Diagne Invité par nos confrères de de la RFM, le président de l'UMS, Ousmane Chimère Diouf a tenu à clarifier le rôle du pouvoir exécutif dans la conduite de la politique pénale : « La politique pénale est indiscutable. Elle est définie par le gouvernement. Tous les magistrats le savent. Mais il faut rappeler que, malgré cela, son application revient aux magistrats. Chacun a son rôle à jouer », a-t-il déclaré. Le magistrat a insisté sur l’indépendance du corps judiciaire dans l’exercice de ses fonctions : « Le magistrat sait quand et par où commence son rôle. Une fois cela enclenché, le politique n’a plus à s’y immiscer ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Pour son président, Ousmane Chimère Diouf, il faut du temps pour certaines poursuites. « Interrogez l’ensemble des magistrats, ils vous diront la même chose », a-t-il dit. La justice ne rime pas avec la pression.



« La justice doit être imperméable à toute forme de pression. D’où qu’elle vienne et quel que soit son origine ».

Le président de l’UMS rejette aussi la supposée instrumentalisation de la justice que dénoncent certains membres de l’opposition.



« Dans la justice, il faut faire la distinction. Vous avez entendu le ministre à l’Assemblée nationale préciser qu’il n’a pas certaines prérogatives sur les magistrats du siège, contrairement au parquet. Le parquet a la possibilité de cibler et poursuivre certaines personnes. Maintenant, il appartiendra aux personnes ciblées de prouver leur innocence. Il est vrai que certaines déclarations de politiciens laissent croire que nous agissons sous leurs ordres, mais je vous assure que non », a réagi le Magistrat.



Dans la foulée, l’Union des magistrats du Sénégal regrette aussi les critiques à l’endroit de la Cour des comptes après la publication de son rapport sur l’audit des finances publiques. « Les Sénégalais ne sont pas habitués au pool judiciaire financier », soutient-il.



« J’ai comme l’impression qu’ils ne comprennent même pas trop le fonctionnement de cette juridiction. La décision de justice dépend des dossiers, certains plus complexes que les autres nécessitent des enquêtes approfondies. Dans ce cas, il faut du temps. Ce n’est pas une lenteur, mais du temps qu’il faut à la justice pour bien trancher.



S’agissant de l’avis de l’UMS sur la décision du président de la République, de continuer à siéger au sein du Conseil supérieur de la magistrature, « l’Union n’y voit aucun inconvénient », selon son président. Certains sont allés jusqu’à dire que c’est L’UMS qui a demandé au président de siéger, « ce qui n’est pas vrai », d’après le Magistrat. « Nous ne l’avons jamais demandé », précise-t-il, tout en défendant l’indépendance de la Justice.



« Le président et le ministre [Garde des Sceaux, ministre de la Justice], ne nous dictent pas ce que nous devons faire », déclare Chimère Diouf

Extraits de Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook