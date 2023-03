Présumé scandale d’un contrat d’armement de 45 milliards FCfa : Le Forum Civil vilipende l’Etat du Sénégal à Berlin Le Forum civil ne lâche pas le dossier relatif au contrat d’armement de 45 milliards FCfa, conclu le 30 décembre 2021 par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall et approuvé le 11 janvier 2022 par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2023 à 18:21 | | 1 commentaire(s)|

D’après emedia.sn, au cours d’une rencontre tenue hier mardi 21 mars 2023, au siège de l’Ong Tranparency international, à Berlin, Birahime Seck a expliqué que le Forum Civil a, plusieurs fois, interpellé le gouvernement sans succès sur cette affaire révélée le 25 octobre 2022 par une enquête de l’Organized crime and corruption reporting project (Occrp), un consortium de journalistes d’investigation.



Ce séminaire qui a regroupé 30 pays venus des 5 continents, a été l’occasion pour le coordonnateur du Forum civil, de dénoncer « l’inertie » du président de la République et du procureur.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook