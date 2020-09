Présumée mauvaise gestion de la mairie de Kaolack : Nay Leer Sénégal enfonce et traine Mariama Sarr devant l’Ofnac Nay Leer Sénégal qui se dit très engagée sur ce combat contre la présumée mauvaise gestion de la mairie de Kaolack, a sollicité une enquête de l’OFNAC à la municipalité de Kaolack dans les plus brefs délais.

Franchissant le pas, la plateforme citoyenne Nay Leer Sénégal a porté plainte contre le maire de Kaolack Mariama Sarr, devant l’OFNAC, hier jeudi 3 septembre.



D’après Senego d’où nous tenons l’info, elle l’accuse de mauvaise gestion de la municipalité et de détournement de fonds destinés à la lutte contre les inondations.



“Tout ce qui se passe actuellement, l’insalubrité, les inondations, c’est à cause de la mauvaise gestion du maire”, a accusé Pape Simakha, le coordonnateur national du mouvement citoyen et natif de Kaolack.



Les fonds destinés aux inondations pour le curage des caniveaux ne sont pas jusque-là mis au service des populations, a-t-il fait savoir.



“Allez à Abattoir Ndangane, Passoire, Ndar bu Ndaw et même à Medina Mbaba, où habite Mariama Sarr, vous verrez.”



A la mairie de Kaolack, rajoute Pape Simakha, le budget de fonctionnement est supérieur au budget d’investissement. Et le recrutement par clientélisme politique y est flagrant. “Des retraités, il y a en a plein à la mairie de Kaolack et ils perçoivent des salaires exorbitants.”



