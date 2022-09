Présumée victime de Kalifone : Adja Thiaré vient de réussir le concours d’entrée au Cesti Nous en savons un peu plus sur Adja Thiaré qui accuse Kalifone Sall de viol et de coups et blessures corporelles. La fille de 19 ans présentée comme une prostituée par les défenseurs de l’insulteur public n’est pas seulement un mannequin. Senenrws.com

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

D’après les informations de Libération, Adja Thiaré vient de réussir le très select concours d’entrée au Centre d’étude des sciences et techniques de l’information (CESTI).



Pour rappel, Kalifone Sall est accusé de tentative de viol par le mannequin Adja Thiaré. Selon la victime, Kalifone Sall lui a demandé d’aller à l’hôtel Pullman à Dakar, pour y prendre un verre, ensuite il l’a fait tourner dans tout Dakar, en changeant tout le temps de destinations puisqu’il voulait « l’amener dans une auberge et abuser d’elle ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook