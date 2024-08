Présumées accusations du Pastef contre leur Maire Moussa Sow : Ses proches démasquent les commanditaires de L’APR Le maire de Walaldé, Moussa Sow, a été la cible d'attaques de la part de jeunes de sa commune, qui l'accusent d'avoir été épinglé par l'Ofnac et critiquent sa proximité avec l'actuel ministre de la Santé. En réponse, selon Tribune, les partisans du maire ont réagi par le biais d'un communiqué public. Selon eux, ces attaques ne proviennent pas des membres de Pastef à Walaldé, mais plutôt d'un lobby au sein de l'Alliance pour la République.

Ce lobby est constitué de personnes agissant dans l'ombre et cherchant à déstabiliser le leadership politique de Moussa Sow dans la région de Podor



Ils ont rejeté les accusations portées contre lui par ces jeunes, qui se revendiquent du parti Pastef.. Ils ajoutent que cette tentative est vouée à l'échec, car la population locale est bien consciente des contributions et du rôle de chacun dans cette localité.



Concernant les accusations liées à sa gestion du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), les proches de Moussa Sow affirment que le coordinateur du programme n'a jamais été épinglé dans un rapport, ni contrôlé par l'Ofnac. Ils précisent que le seul audit réalisé a été conduit par la Cour des comptes, qui n'a relevé que des recommandations dans son rapport de performance.



Enfin, selon toujours le journal, les partisans du maire soulignent que Moussa Sow n'a jamais soutenu une politique de discrimination ou de division sociale. Ils rappellent qu'il a toujours œuvré pour le bien-être de l'ensemble de la population de Walaldé, et même du département de Podor, sans aucune distinction politique.



