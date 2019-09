Prétendue affaire de détournement de deniers publics : Le forum du justiciable invite Ousmane Sonko à s’expliquer sur les intérêts qu’il aurait sur l’affaire du Titre foncier 1451/R La diffusion de la vidéo intitulée « Affaire des 94 milliards derrière le rideau » qui met en exergue l’implication d’Ousmane Sonko dans cette prétendue affaire de détournement de deniers publics, préoccupe davantage le Forum du Justiciable qui, par un communiqué en date du 30 Août 2019 avait déjà interpelé le sieur Sonko sur son implication dans ce dossier. Une interpellation qui est restée sans suite.

Aujourd’hui, cette vidéo de court métrage révèle que Ousmane Sonko, aurait signé par le biais de sa société ATLAS un protocole d’accord avec les héritiers du Titre foncier 1451/R. Ledit protocole signé le 07 Août 2018 précise que la société ATLAS aurait pour entre autres missions de recouvrer toute sommes d’argent appartenant aux héritiers, moyennant une commission de 12% soit 11.280.000.000 Fcfa.



Ce protocole, d’après violerait également les dispositions de l’article 30 de la loi N° 76-61 du 02 Juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique qui interdit les actes d’intermédiaire en matière d’expropriation. Des faits que Ousmane Sonko n’a jamais révélé ni aux sénégalais ni aux autorités judiciaires au moment où il portait plainte.



A cet effet, le Forum du Justiciable soucieux d’une part de la manifestation de la vérité et d’autre part d’éviter une quelconque manipulation de l’opinion nationale : - Invite solennellement Ousmane Sonko à s’expliquer sur les intérêts qu’il aurait sur l’affaire du Titre foncier 1451/R ? - S’interroge, le cas échéant sur les véritables motivations de Monsieur Ousmane Sonko : est-il motivé par la sauvegarde de l’intérêt général ou par des commissions à hauteur de 11.280.000.000 Fcfa ?



- Demande à Ousmane Sonko de mettre à la disposition des sénégalais les preuves, dont il dispose notamment, le nom de la banque et le numéro du compte bancaire qui aurait accueilli les 46 milliards déjà virés (dans un état de droit, il faut toujours apporter la preuve de ses accusations).



Le Forum du Justiciable met en garde contre toute tentative de règlement de compte personnel sur le dos des sénégalais ainsi que l’utilisation de la politique et du terrain médiatique pour un règlement d’affaires d’ordre privé.



