Prétendue fin du couvre-feu: Les précisions de Secrétaire général du Gouvernement Le couvre-feu prend-il fin ce mardi. Latif Coulibaly, le Secrétaire général du Gouvernement a fait quelques précisions au micro de nos confrères de la Rfm.



Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

"Ce qui est terminé c’est plutôt la mise en œuvre des dispositions du décret 72-336 (...) Il faut donc distinguer la mise en œuvre de cette disposition qui avait été annoncée par le ministre de l’intérieur pour 8 jours et l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, son décret d’application et les décrets qui proclament l’état de catastrophe sanitaire le 22 janvier.



Et par conséquent, le couvre-feu tel qu’il est défini dans le nouveau régime, le troisième régime, dans la loi de 1969, est également entré en vigueur. Par conséquent, on ne peut pas, aujourd’hui, dire que le couvre-feu a pris fin, au contraire, il est même renouvelé et effectivement confirmé par le décret de proclamation de l’état de catastrophe sanitaire."



