Prêts hypothécaires fictifs : Les zones d'ombre d'une escroquerie immobilière à Kaolack

Le parquet de Kaolack a ouvert une enquête, confiée à la Brigade de recherches de la localité, à la suite d’une rocambolesque affaire de prêts octroyés sur la base de dossiers présumés frauduleux.



La Banque nationale de développement économique (BNDE) a déposé une plainte auprès du parquet de Kaolack, après avoir découvert un préjudice colossal. Toujours selon "Libération", repris par "Senenews", l’affaire concerne l’octroi de trois prêts hypothécaires, pour un montant total de plus de 3 milliards FCfa, à une entreprise bien connue basée à Dakar. En 2018, l’entreprise en question avait proposé trois terrains situés à Sing-Sing comme garanties pour obtenir ces prêts.



D’après les expertises initiales, la valeur totale des terrains était estimée à près de 4 milliards FCfa. Cependant, la société n’ayant pas honoré ses engagements financiers, la Bnde a entamé une procédure judiciaire pour saisir les terrains et procéder à leur mise en vente aux enchères. C’est à ce moment que la banque a découvert une fraude monumentale. Selon les informations de "Libération", une contre-expertise, commandée par la Bnde, a révélé que les trois terrains ne valaient même pas 100 millions FCfa au total. Toujours d’après "Libération", les terrains concernés, ainsi que le notaire et l’expert impliqués, sont tous basés à Kaolack. C’est donc naturellement que la Bnde a saisi le parquet compétent, afin de faire la lumière sur cette affaire.



L’enquête confiée à la Brigade de recherches, devra élucider plusieurs zones d’ombre, notamment sur les circonstances ayant permis cette surévaluation des biens fonciers. Comme le souligne "Libération", des responsabilités pourraient être établies à différents niveaux, notamment auprès des acteurs impliqués dans la validation des garanties.