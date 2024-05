Prévention des inondations : Le Premier ministre préside un Conseil interministériel ce 16 mai

La rencontre réunira tous les Ministères et services de l’Etat concernés, mais aussi les acteurs territoriaux et autres membres de la société civile impliqués dans la gestion des inondations. «Les travaux permettront au Chef du Gouvernement de dégager, conformément aux orientations déclinées par le Chef de l’Etat, une série de mesures phares en vue d’une meilleure préparation de l’hivernage 2024 », lit-on dans le bulletin du Big.



La même source soutient que le Président Bassirou Diomaye Faye a fait de la prévention et de la gestion des inondations une préoccupation de première importance. Le 08 mai dernier, alors qu’il présidait la réunion du Conseil des Ministres, le Chef de l’Etat a, par exemple, demandé au Premier Ministre d’engager, dès à présent, tous les Ministres, services de l’Etat et acteurs territoriaux concernés, à proposer un Plan national de prévention et de gestion des inondations.



«Dans la foulée, le Président de la République a invité le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement à veiller dans l’immédiat à l’identification des localités, zones et sites prioritaires en termes de travaux d’aménagement pré hivernage et de déploiement des moyens d’intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) et du génie militaire », lit-on dans le document.



Et pour assurer un suivi correct des actions réalisées, détaille le Big, il a instruit le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de faire, sous la supervision du Premier Ministre, une communication hebdomadaire sur le sujet, en Conseil des Ministres.



Adou FAYE





