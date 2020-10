Prévisions ANACIM : Une chaleur qui montera jusqu?à 42° C, il fera chaud aussi à Dakar Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 16:00 | | 0 commentaire(s)|

Prévisions ANACIM du 26 octobre 2020. Au courant des prochaines 24 heures, un ciel ensoleillé sera noté sur une bonne partie du territoire. La chaleur restera sensible sur le pays avec des maxima de température qui oscilleront entre 32° C et 42° C. Les visibilités seront généralement bonnes, néanmoins de la brume humide est attendue sur le littoral Sud et la zone Sud à partir de la nuit jusqu’au petit matin, prévient l’ANACIM.



