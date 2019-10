Prévoyance Assurances fait condamner la société "Afrique Pesage SA"

La première chambre du tribunal de commerce de Dakar a vidé mercredi 16 octobre, l'affaire numéro 2079/2019 qui opposait la société "Prévoyance Assurances" à l'entreprise "Afrique Pesage SA". Dans son délibéré, le juge Alioune Ndiaye a résilié tout d'abord, les contrats d’assurances santé n° 400559, 400560, 400561 et 400580 qui liaient les parties. Ainsi, il a condamné la société "Afrique Pesage SA" à payer à la partie civile la somme de 3.412.507FCFA à titre de prime impayé, outre celle de 1.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts.

Pour la défense de ses intérêts, la compagnie d'assurances avait commis Me Mamadou Guèye Mbow. Ce dernier avait en face de lui, Me Amadou Yakhya Fall qui plaidait la cause d'Afrique Pesage SA.