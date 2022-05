Prière Massalikoul Djinaane: Le message très fort de Balla Bèye 2 pour le Sénégal

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 16:21 | | 0 commentaire(s)|

Balla Bèye 2 qui a sacrifié à la prière d'Aid El Fitr à la Grande Mosquée de Massalikoul Djinaane, a lancé un message fort à la population sénégalaise. A l'en croire, si l'unité a été faite au niveau du Ramadan et de la Korité, on doit encore rendre grâce à Allah SWT et œuvrer pour la stabilité et la paix dans le pays. L'ancien lutteur a en outre prié pour le président de la République, les guides religieux ainsi que tous les Sénégalais.