Prière à la Grande mosquée de Louga: Djiby Diallo, adjoint au maire, exhorte les Sénégalais à aller se faire vacciner et... Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 11:44 | | 0 commentaire(s)| L’adjoint au maire de Louga a présenté ses vœux au peuple sénégalais, à sa sortie de prière de la Tabaski. Djiby Diallo a également remercié le maire Moustapha Diop et lui apporte son soutien. Il a par ailleurs appelé les Sénégalais à aller se faire vacciner et à respecter les gestes-barrières.



