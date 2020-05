Prière de Korité à Louga : L’imam Pape Mayoro Sall appelle les fidèles aux respect des mesures barrières contre le Covid 19

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

La famille Abass Sall a célébré la Korité à Louga.

Et dans son serment, informe la Rfm l’Imam Pape Mayoro Sall a beaucoup sensibilisé sur le coronavirus.



Il a appelé les fideles au respect des mesures de protection et au retour vers Dieu.



Les mesures barrières ont été respectées pour éviter la propagation du coronavirus !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos