Prière de Korité de la Famille omarienne: L’Imam invite les sénégalais à militer pour la paix et la stabilité du pays

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023

La famille omarienne a célébré la Korité, ce vendredi, comme dans plusieurs localités du Sénégal et de la sous-région. L’Imam s'est voulu poignant dans son sermon. Il a invité les Sénégalais à fumer le calumet de la paix pour la stabilité du pays.



L’imam de la mosquée a également prêché le retour aux recommandations divines. Il a rappelé que la Zakat'al fitr est une obligation pour tous musulmans. Un discours qui est venu à point nommé, selon les fidèles qui ont pris part à cette prière de l'Aid'El Fitr, au regard de la situation actuelle des pays en crise comme le Soudan.



Le Khalife général de la famille Omarienne, Thierno Madani Tall a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par le gouvernement sénégalais dans les cités religieuses. Il a formulé des prières pour la paix et la stabilité du pays.



