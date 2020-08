Prière de Tabaski : Le «Ndigeul» de Serigne Mountakha Mbacké Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Touba va célébrer l’Aïd El Kebir communément appelé Tabaski. Toutefois, vu le contexte de crise sanitaire, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a pris certaines mesures concernant la prière du matin. Selon son représentant, Serigne Hamadoul Mbackiou Faye, la prière de Tabaski qui est prévue à 9 heures 30 dans l'enceinte de la mosquée, à l'esplanade et aux alentours, sera dirigée par l'Imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre Mbacké en présence des autorités religieuses. Serigne Hamadoul Mbackiou Faye d'insister sur les gestes barrières pour ainsi se conformer aux règles établies par les autorités. «A cause de la Covid-19, le port obligatoire de masque, la natte individuelle, l'utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique sont strictement recommandés», a-t-il précisé.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28494-prire-de-ta...

Accueil Envoyer à un ami Partager