Prière du vendredi et fermeture des mosquées: Le « ndigueul » de Serigne Mountakha Mbacké Conformément à l’arrêté du Gouverneur qui a décidé de la fermeture de toutes les mosquées de Dakar, la mosquée Massalikoul Jinaan sera fermée ce vendredi. C’est le Ndiguel donné par le Khalife général des mourides, qui a appelé à respecter la décision de l’autorité. Le représentant du Khalife à Dakar, Mbackiou Faye a fait une déclaration dans ce sens, hier.

«Nous avions bâti cette mosquée pour y faire nos prières. Les cinq prières quotidiennes et celle du vendredi. Quand le virus a été déclaré au Sénégal, tout le monde a vu la contribution que le Khalife a remis à l’Etat pour l’aider dans la lutte. Il a formulé des prières et a recommandé des séances de lecture de Coran, de Khassaides et de suivre les recommandations des autorités sanitaires.

Aujourd’hui, un arrêté vient d’être publié par le gouverneur de Dakar. Et Massalikul Jinnaan se trouve à Dakar ainsi que d’autres mosquées mourides. Le khalife nous a dit, que puisque ce sont eux qui ont la charge du temporel, qui gèrent la santé publique, s’ils décident de quelque chose et qu’ils ont besoin que nous les aidions pour stopper la propagation de la pandémie, il ne peut que les accompagner.

Le marabout n’est pas ici pour s’opposer à quelqu’un, il est là pour aider l’Etat et les musulmans. Et donc puisque c’est le gouverneur qui a signé l’arrêté pour la fermeture des mosquées afin qu’il n’y ait pas de rassemblement, qu’il n’y ait pas de contaminations, il nous a demandé de suivre la décision du gouverneur.»



