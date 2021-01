Sans surprise, le président guinéen qui entame un troisième mandat de six ans a reconduit vendredi Ibrahima Kassory Fofana à la tête du gouvernement. Alpha Condé, 30 jours après son investiture, a préféré prendre dans son entourage pour matérialiser son slogan « gouverner autrement ».



Nommé Premier ministre en mai 2016, Kassory Fofana, ardent défenseur du 3è mandat, est en passe de battre de record de longévité à la Primature sous Alpha Condé.



Economiste de formation, né en 1954 à Forécariah, en Guinée maritime, Kassory est à la fois adulé et critiqué. Bon orateur et réputé pragmatique, Kassory est souvent qualifié de “mondain” par ses détracteurs.



Deuxième Premier ministre reconduit (après Mohamed Saïd Fofana) sous Alpha Condé depuis 2010, le locataire du palais de la Colombe de Kaloum conduira le prochain gouvernement avec de nouveaux objectifs.



































mediaguinée



Source : https://www.dakarposte.com/Primature-Alpha-Conde-r...