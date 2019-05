Primature : Mohammad Dionne fait ses cartons et ses adieux

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mai 2019 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

Mohammad Boun Abdallah Dionne n’a pas attendu la promulgation de la loi supprimant le poste Premier ministre et votée le 4 mai dernier par l’Assemblée nationale pour faire ses bagages. Il a voulu anticiper les choses, selon L’As, qui informe que le futur ex-PM a fait ses adieux au personnel et ses cartons pour migrer vers le palais où il est nommé ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République.

Mohammad Boun Abdallah Dionne a présidé avant-hier à la Primature sa dernière réunion de coordination aux allures d’adieux. Naturellement, il a vivement remercié ses collaborateurs pour leur loyauté et leur a demandé d’en faire autant. La rencontre s’est terminée dans une belle émotion à cause des séparations, note le journal.



