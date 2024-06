Primature : Ousmane Sonko a reçu le N°10 de l’équipe nationale, Sadio Mané

Le chef du gouvernement a reçu ce vendredi l’international sénégalais, Sadio Mané avec qui il a eu un entretien sur le développement du Sénégal. Mais également des projets du fils de Bambali. « J’ai reçu M. Sadio Mané venu me parler de ses projets sportifs au Sénégal, mais surtout de ses ambitions d’investir dans l’agro-industrie. Je l’encourage dans cette voie et lance un appel à tous les Sénégalais désireux de soutenir l'effort collectif vers un Sénégal meilleur à venir investir dans la transformation structurelle de notre économie. Ils trouveront l’écoute, l’attention et l’accompagnement nécessaires de la part de l’État, conformément au programme et aux instructions de son excellence, le président de la République » a annoncé le premier ministre Ousmane Sonko qui magnifie également la décision patriotique de Sadio d’offrir gratuitement de la publicité à la compagnie nationale Air Sénégal à travers un affichage sur les maillots du club de Bourges Foot 18 dont il est le propriétaire.

