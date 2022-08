Pris en flagrant délit de vol Alpha O. Diallo se fait passer pour un malade mental pour se tirer d’affaire Profitant de l’obscurité suite à une coupure d’électricité, Alpha O. Diallo s’introduit dans une maison avant de s’emparer de 5 téléphones portables dont deux IPHONE et 3 Samsung… Pris en flagrant délit de vol , il se fait passer pour un malade mental pour se tirer d’affaire

Profitant de l’obscurité, suite à une coupure d’électricité, Alpha O. Diallo s’est introduit vers 3 heures du matin chez les ‘’Fall’’ pour voler. Son plan bien élaboré, il a fait irruption dans la demeure à l’unité 12 des Parcelles Assainies pour s’emparer de 5 téléphones portables dont 2 IPHONE XR et 12 PRO et 3 autres de marque Samsung.



En effet, c’est alors que la maisonnée se trouvait dans les bras de Morphée que le mis en cause a fait irruption chez les Fall. Il s’empare de 5 téléphones portables appartenant au chef de famille, ses enfants et celui de la petite sœur de la victime en vacances.



Personne ne se doutant de la présence de l’intrus, celui-ci a eu l’outrecuidance de s’introduire dans la chambre où le chef de famille dormait avec son épouse. Il s’empare ainsi du sac à main de l’épouse qui contenait 175 000 FCFA.



Mais au moment de prendre le sac, il a eu la maladresse de faire tomber la lampe de chevet, réveillant le couple qui a ameuté la maisonnée en constatant la présence de l’indélicat. Interpellé sur sa présence sur les lieux, il s’est mis à jouer au fou, criant et gesticulant en peulh.



Conduit au poste de police et face aux limiers, il a nié les faits qui lui sont reprochés et a continué à faire le fou pour éviter d’être déféré. L’enquête suit son cours

