Prise d’otages à Amitié 3 : Ce qui s’est réellement passé

Mercredi 10 Avril 2019

Un homme armé d’une arme à feu et d’un couteau a séquestré pendant plus six tours d’horloge hier, toute sa famille (son père, sa maman, sa petite sœur et leur femme de ménage). La scène inédite s’est passée dans la Villa 4531C à Amitié 3, dans la commune de Fann -Point E. L’agresseur qui a été identifié comme étant Papis Nabé, a poignardé la femme de ménage et aurait même tenté de la tuer, tout comme il a essayé de le faire avec son père.



Selon le récit de L’Observateur, c’est aux alentours de 18 H45 que la police de Dieuppeul sous la conduite du Commissaire adjoint Yaré Fall, estt parvenu tant bien que mal à neutraliser Papis Nabé. Les limiers ont usé de balles à blanc pour le mettre hors d’état de nuire.



Sa sœur Mamy et la femme de ménage ainsi que quatre autres personnes ont pu être extirpées de ses griffes puis évacuées aux urgences de l’hôpital universitaire de Fann pour recevoir des soins. L’agresseur a été acheminé au Commissariat où il a été placé en garde-à -vue.



Les motivations de son acte criminel restent encore inconnues, mais il ressort de l’enquête préliminaire, qu’il est sujet à troubles psychiques depuis son expulsion de Suisse où il vivait avec son épouse et ses enfants. Il avait été incarcéré à Généve pour des faits de violences conjugales. Ainsi, les autorités judiciaires helvétiques lui avait interdit de s’approcher de sa famille, avant de prendre la décision de l’expulser de ce pays.

