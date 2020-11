Prise de fonction au CESE: Idrissa Seck s’incline devant la mémoire des migrants à jamais disparus Idrissa Seck, le nouveau président du Conseil Economique Social et Environnemental, a officiellement pris fonction ce jeudi 19 novembre 2020. Dans son message, il a compati à la lourde perte qui touche le pays, avec la crise migratoire et son lot de morts presque quotidien.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

« L’affliction d’une mère qui a perdu son fils sera entendue ici, le combat des pêcheurs sera entendu ici , une femme maltraitée sera aussi entendue ici, ainsi qu’un enfant maltraité. Je m’incline devant la mémoire de nos enfants à jamais disparus dans la mer », a déclaré le nouveau président du CESE, qui a saisi l’occasion pour rendre hommage aux jeunes Sénégalais disparus sur les routes de l’émigration.



A ses camarades de parti, ainsi qu’aux membres de son ex coalition qui avaient porté son combat pour la Présidentielle, Idrissa Seck a aussi tendu la main.



« La compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu, a été éteint par l’ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu’il a produits. Je suis attentif à toutes les opinions. Lorsque la nation a besoin de ses hommes il faut savoir répondre. Le Président nous a mandatés pour rendre ce lieu mieux afin de répondre à l’appel du peuple », a-t-il déclaré.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos