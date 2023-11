Prise de parole en public, médias et responsabilités locales: L'AJS forme 25 personnes à Rufisque Après Guédiawaye, le projet "Politisons les femmes et les jeunes", dirigé par l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) et supervisé par Seynabou Diouf, a fait escale dans le département de Rufisque. Vingt-cinq (25) femmes et jeunes sont actuellement en cours de formation, et ce, pour une durée de trois jours, débutant le jeudi 2 septembre 2023. Cette formation couvre la prise de parole en public, la formation aux médias, ainsi que le rôle et les responsabilités du personnel municipal et des élus au sein de la mairie.

"S'agissant de ce projet, il englobe les régions de Dakar, Matam et Ziguinchor. Dans la région de Dakar, le projet est mis en œuvre dans trois départements, à savoir Dakar, Rufisque et Guédiawaye. L'objectif est de renforcer les compétences des élus locaux en matière de prise de parole en public, de formation aux médias, ainsi que de compréhension de leur rôle et de leurs responsabilités au sein de la municipalité, dans le but de mieux accomplir leurs missions", a expliqué Seynabou Diouf, responsable du projet.



Cette initiative est accueillie avec enthousiasme par les participants, à l'instar d'El Hadji Assane Fall, conseiller juridique du maire de Rufisque-Est. "L'AJS nous a formés et nous a permis de mieux comprendre les responsabilités des élus au niveau de leurs communes. C'est grâce à cette association que nous avons pu obtenir une vision plus claire de notre commune, en pratique", s'est réjoui M. Fall.



Dans le département de Rufisque, ces vingt-cinq (25) personnes ont été soigneusement sélectionnées pour une formation plus ciblée en vue d'atteindre les objectifs fixés. La prise de parole en public nécessite des exercices individuels, ce qui justifie, selon Mme Diouf, le choix d'un groupe restreint pour ce type de formation.



