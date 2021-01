Prise en charge à domicile des cas confirmés de Covid : chiffres et éclairages du Dr Babacar Gueye Docteur Babacar Gueye, le directeur de la lutte contre la maladie COVID-19 a apporté son éclairage sur la prise en charge à domicile (ou PECADOM), des cas confirmés de Covid, une initiative adoptée par le Sénégal depuis la première vague à des fins, entre autres, de désengorger les structures hospitalières.

D’après le Docteur Babacar Gueye, cette prise en charge qui est aussi recommandée par l’OMS, requiert le respect scrupuleux de certaines procédures dans sa mise en œuvre.



Au Sénégal, depuis le début de son adoption, 11 000 patients ont été pris en charge, suivis et déclarés guéris à domicile. Et à ce jour (17 janvier 2021) sur les 3 288 patients en cours de traitement, les 2 960 sont suivis à domicile.



« En effet, dès que le diagnostic de COVID est établi, la démarche consiste à procéder à une évaluation clinique du patient pour identifier la présence ou non de facteurs de vulnérabilité. Aussi, une évaluation de l’environnement est faite afin d’apprécier la possibilité du respect des mesures barrières par le patient et son entourage. Après cette évaluation, si le patient répond aux critères de PECADOM, un suivi est établi par le district à travers des téléconsultations et une équipe mobile de prise en charge », a-t-il déclaré.



Mais, ajoute-t-il, si le patient ne répond pas aux critères requis (c’est à dire présente des facteurs de vulnérabilité ou des comorbidités), il est transféré au niveau des CTE.



Recommandations : Dans le cadre du suivi à domicile, il faudra impérativement guetter la survenue de signes de gravité et en informer les responsables du suivi au niveau district ou appeler le 1515 ou au 800 00 50 50.



