Prise en charge de la santé de la population: L’Observatoire National de la Santé mis en place

Créer une base unique de connaissances et d’informations sur la santé et les sciences sociales, c’est la mission assignée à l’Observatoire national lancé hier par le ministère de la Santé, l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms) et l’institut Pasteur de Dakar. Cette plateforme permet également de rendre visibles les données de santé et de disposer d’une base de comparabilité avec les autres pays en termes de performances sur les Objectifs de Développement Durable (Odd), informe L'As.



Le Sénégal dispose d’une plateforme de l’Observatoire national de la Santé intégré à l’Observatoire africain de la santé. Cela permet à notre pays de créer une base unique de connaissances et d’informations sur la santé et les sciences sociales. La plateforme a été mise à jour pour savoir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Selon le secrétaire général du ministère de la Santé, Alassane Mbengue, il s’agit d’un instrument de pilotage. «Nous sommes avec l’Institut Pasteur et nous ferons en sorte que le travail puisse être bouclé en avril 2023», souligne-t-il.



En effet, le ministère de la Santé et de l’Action sociale dispose d’un système assez performant de collecte de données sanitaires et sociales avec un secteur de la recherche dynamique et très productif de connaissances dont l’utilisation pourrait améliorer l’efficience et l’efficacité des interventions, mais malheureusement, l’hermétisme qui caractérise le langage utilisé dans les documents de recherche rend souvent inaccessible l’information ou la connaissance produite. Pour le conseiller régional en suivi-évaluation à l’Oms Sénégal, Dr Abdoulaye Konaté, cette plateforme se situe au cœur même de la gouvernance du secteur de la santé parce que, progresser vers les objectifs nationaux du Pndsss et du développement durable ne peut se faire sans savoir comment on progresse, mais aussi sans savoir les performances que l’on est en train d’accomplir. «Ce document va se présenter comme un tableau de bord qui va nous permettre de savoir les progrès accomplis et ceux qui restent à faire», affirme-t-il. A l’en croire, la prise en charge des problèmes de santé obéit à une maîtrise des besoins de la communauté en matière de santé, mais également à la mobilisation de l’expertise scientifique et opérationnelle disponible et mobilisable.