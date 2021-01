Prise en charge de près de 20 millions FCFA: Marième Faye Sall fait évacuer Ndeye Awa Mbodji en Tunisie La Première Dame, Marième Faye Sall, avec sa Fondation Servir le Sénégal, a permis l'évacuation de Ndeye Awa Mbodji en Tunisie, atteinte d'une maladie qui nécessitait une vingtaine de millions de francs CFA.

"Je tenais à remercier du fond du cœur la Première dame, présidente de la fondation servir le Sénégal qui vient à l’instant de prendre en charge intégralement tous les frais afférents à l’évacuation et la prise en charge de notre très chère sœur en Tunisie.



A mon ami, frère et doyen Abdoul Aziz Mbaye, je lui souhaite tout le bonheur du monde, "leup momm leu". Il m’a appelé hier à 22h36 mn pour de plus amples infos et aujourd’hui de 6h 22 du matin à 15h47 mn, il n’a ménagé aucun effort afin que cette requête se réalise.



Une mention spéciale à Cheikh Osem Salih qui m’a parlé de ce cas qui lui tenait à cœur et à mon jeune frère de cœur Birame Loum".



Diokondial a pakh koor Macky Sall





