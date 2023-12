Prise en charge des Daara : Les nouvelles mesures du chef de l’État Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Décembre 2023 à 01:24 | | 0 commentaire(s)|





Le président Macky Sall compte améliorer dans les meilleurs délais, le démarrage de la Phase 2 du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara phase 2 (PAMOD2) et de poursuivre la politique d’accès à la terre en faveur des borom-daara et ndeyou-daara. Pour ce qui est dela pérennisation de la subvention annuelle allouée aux daara à inscrire dans le budget de l’État, le chef de l’État s’engage devant les acteurs à faire le travail nécessaire avec le gouvernement tout en renforçant les mesures d’amélioration du cadre de vie des daara et mieux assurer la protection des apprenants. La septième mesure concerne le cadre national de concertation sur les daara afin d'harmoniser les démarches et actions avec les partenaires.

Enfin, le président Macky Sall compte renforcer la contribution financière en faveur du Waqf public monétaire, à hauteur de 2 milliards FCFA par an et faciliter l’attribution d’un foncier, afin de développer un waqf permettant d’accroitre le nombre de bénéficiaires. La journée nationale des Daara a été l’occasion pour le chef de l’État de prendre de nouvelles mesures, bâties sur le consensus, afin de consolider l’action globale en faveur des daara. Il s’agira de poursuivre les concertations autour du projet de loi portant statut des daara dans une dynamique consensuelle. Mais aussi, d’accélérer l’ouverture des filières de formation professionnelle aux sortants des daara pour faciliter leur employabilité et leur insertion socio-économique avec le soutien des instruments de l’État (3FPT, DER/FJ, FONGIP, ANPEJ, ANIDA, PRODAC…)Le président Macky Sall compte améliorer dans les meilleurs délais, le démarrage de la Phase 2 du Projet d’Appui à la Modernisation des Daara phase 2 (PAMOD2) et de poursuivre la politique d’accès à la terre en faveur des borom-daara et ndeyou-daara. Pour ce qui est dela pérennisation de la subvention annuelle allouée aux daara à inscrire dans le budget de l’État, le chef de l’État s’engage devant les acteurs à faire le travail nécessaire avec le gouvernement tout en renforçant les mesures d’amélioration du cadre de vie des daara et mieux assurer la protection des apprenants. La septième mesure concerne le cadre national de concertation sur les daara afin d'harmoniser les démarches et actions avec les partenaires.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Prise-en-charge-des-Daar...

Accueil Envoyer à un ami Partager