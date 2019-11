Prison Cap manuel : Le Forum du Justiciable demande une grâce médicale pour le Président Habré

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien Président tchadien gravement malade, fait réagir le Forum du Justiciable, qui plaide pour une grâce médicale en faveur de Hissein Habré.



«Le Forum du justiciable lance un appel pour une grâce médicale en faveur du Président Habré pour lui permettre de revenir chez lui, d’être soigné et soutenu par sa famille. Cette grâce médicale serait en tous points conformes à nos valeurs d’humanité et de responsabilité», lit-on.



Le Forum du Justiciable interpelle également les autorités au vu de la dégradation de son état de santé.



Puisque, estime-t-il, toute personne malade a droit à ce que sa situation carcérale soit reconsidérée. Et, soutient-il, de nombreuses personnes en ont bénéficié.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos