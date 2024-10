Prison de Tambacounda : Bougane Guèye Dany refuse de s’alimenter par méfiance Depuis le 19 octobre, Bougane Guèye Dany, président du mouvement Gueum Sa Bopp et candidat aux élections législatives du 17 novembre prochain, est incarcéré pour « refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agent ». Depuis lundi, il refuse de s’alimenter, invoquant une méfiance profonde envers les autorités sénégalaises, qu’il tient pour responsables de son emprisonnement.

Son Chef de protocole rapporte que Bougane Guèye Dani craint pour sa sécurité et rejette toute alimentation provenant des autorités carcérales. Son arrestation fait suite à une mission humanitaire qu’il menait aux côtés de figures politiques, telles que Thierno Bocoum, Pape Djibril Fall et Anta Babacar Ngom, pour soutenir les populations de Bakel.



Sa détention suscite une vague de réactions. Des voix influentes de la société civile, comme Alioune Tine, Seydi Gassama et Babacar Bâ, appellent à sa libération immédiate. Parallèlement, le mouvement «Gueum Sa Bopp, Les Jambaars » dénonce cette incarcération auprès des partenaires diplomatiques et des organismes internationaux de défense des droits humains, dénonçant ce qu’ils considèrent comme une violation flagrante de ses droits.



Des guides religieux tentent actuellement d’apaiser les tensions croissantes suscitées par cette affaire, notamment autour des conditions de détention du leader politique, qui partagerait une cellule avec 48 autres détenus. Bougane Guèye Dany comparaîtra devant le juge le 30 octobre, un rendez-vous crucial pour ses soutiens, qui espèrent voir lever une détention perçue comme une manœuvre d’intimidation.



