Prison du Camp pénal de Liberté 6 : Guy Marius Sagna « isolé » dans une cellule réservée aux terroristes

L'activiste Guy Marius Sagna et ses camarades d’infortunes arrêtés vendredi dernier suite à une manifestation devant les grilles du Palais ont été placés sous mandat de dépôt à l’exception de Souleymane Djim, libéré. Ils ont été écroués dans les différentes prisons de Dakar.

Le responsable morale du mouvement « France dégage » et nouveau co-coordonnateur de la Plateforme citoyenne "Aar Li Ñu Bokk" est quant à lui emprisonné à la prison du Camp Pénal de Liberté 6.



Guy Marius Sagna est logé à la chambre 8, dans le secteur de haute sécurité réservé aux personnes poursuivies principalement pour terrorisme.



Le quotidien l’Observateur renseigne que c'est dans ce même secteur où séjournait l'Imam Alioune Badara Ndao.



