Prison du Camp pénal de Liberté 6: Guy Marius Sagna reprend la grève de la faim

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019

Guy Marius Sagna est incarcéré depuis début décembre à la prison du Camp pénal de Liberté 6, pour trouble à l’ordre public, attroupement, participation à une manifestation non autorisée et rébellion contre un agent dans l’exercice de ses fonctions. Il refuse à nouveau de s'alimenter, selon le mouvement Frapp France Dégage.



« Le camarade Guy Marius Sagna arbitrairement détenu à la prison du Camp pénal depuis le 04 Decembre 2019 pour avoir exercé avec d'autres compatriotes, le droit constitutionnel de manifester son opposition à la mesure de la hausse sur le prix de l'électricité, observe depuis 03 jours une grève », écrit le mouvement sur sa page Facebook.



Il observe la grève de la faim « contre la hausse du prix de l'électricité et contre la privation de son droit d'appeler une fois par quinze jours ». Il exige « la libération des camarades Ousmane et Leuz Def Tekk » et la mise à sa disposition du règlement intérieur de la prison, par affiche ou par une copie qu'il est prêt à payer ».



« Le Frapp France Dégage dénonce énergiquement la double forfaiture consistant d'une part à emprisonner Guy Marius Sagna, en violation flagrante de sa liberté constitutionnelle de manifester son désaccord avec la hausse du prix de l'électricité, d'autre part à le frustrer de ses droits relatifs à ses conditions de détention », poursuit le mouvement.



Ce dernier « tient l'administration pénitentiaire et toute la chaîne de commandement jusqu'au Président Macky Sall en passant par le ministre de la justice Malick Sall, responsables de tout ce qui arrive au camarade Guy Marius Sagna ».



Le Frapp France Dégage « ne compte pas rester sans réagir face à cette forfaiture ».



