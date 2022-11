Prix Jeunes talents Afrique subsaharienne pour les femmes et la Science : Awa Bousso Dramé du Sénégal, parmi les lauréates

La fondation L’Orêal et l’Unesco a dévoilé, hier, le palmarès du 13e Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne pour les femmes et la Science. Comme chaque année, 20 chercheuses africaines ont été recompensées pour l’excellence de leurs travaux scientifiques. Il s’agit de 15 doctrines dont la Sénégalaise Awa Bousso Dramé et 5 post-doctorantes qui incarnent, par leurs parcours et leurs sujets de recherche, toute la diversité et le potentiel de la science issue du continent.



« Elles représentent une source d’espoir pour le continent et pour l’avenir du monde », note un communiqué rendu public, hier, par l’Unesco. Il s’agit des 20 chercheures africaines, nouvellement lauréates du Prix Jeunes talents Afrique subsaharienne pour les femmes et la science de la fondation L’Orêal et l’Unesco. Le prix Jeunes Talents a pour objectif, de contribuer à aider les femmes scientifiques à poursuivre leur carrière, et plus généralement, de promouvoir et valoriser la place des femmes en sciences.



Pour cette nouvelle édition, 20 chercheuses ont été primées. Parmi celles-ci, figure la Sénégalaise Awa Bousso Dramé, doctorante en sciences de la vie et de l’environnement. Elle travaille plus particulièrement dans « les Sciences géospatiales et intelligence artificielle pour la surveillance de côtes en Afrique de l’Ouest ».



Les lauréates reçoivent un soutien financier pour les aider à mener leur projet de recherche (dotations de 10 000 £ pour les post-doctorantes), a-t-on indiqué dans le communiqué. Mais le programme va au-delà d’une dotation financière, car il leur propose également de suivre une formation complète en leadership. « L’objectif de ces formations est de contribuer au développement personnel et professionnel des Jeunes Talents et de leur donner des outils pour les aider à briser le plafond de verre et devenir de nouveaux rôles modèles féminins en science », note le document.



Pour la 13e édition du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne, la Fondation L’Orêal et l’Unesco réaffirme leur engagement aux côtés des femmes scientifiques, afin de les accompagner, les rendre visibles et les soutenir dans leurs carrière. Les 20 lauréates ont été sélectionnées pour leur excellence scientifique, parmi 425 candidatures, par un jury présidé par le professeur Aggrey Ambali (Directeur de la coopération technique et du financement des programmes au sein de l’agence de développement de l’Union africaine, Auda-Nepad).



« Sans les femmes, aucun progrès n’est possible. Nous ne pouvons pas avancer si la moitié de l’humanité est laissée pour compte. Nous devons les encourager, les rendre visibles, leur donner les moyens de lutter contre les obstacles existants et leur permettre d’inspirer les générations futures », a rappelé Alexandre Palt; Directeur L’Orêal.











Le Soleil