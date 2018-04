Prix Marc-Vivien Foé 2018 : Moussa Konaté et Keita Baldé Diao parmi les nominés Radio France Internationale (RFI) et France 24 ont dévoilé hier 9 avril, les noms des 13 finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1). Le tenant du titre, l’Ivoirien Jean Michaël Seri, remportera-t-il aussi le Prix Marc-Vivien Foé 2018, le 14 mai prochain ?

Jean Michaël Seri imitera-t-il son compatriote Gervinho, seul joueur à avoir remporté deux fois de suite le Prix Marc-Vivien Foé ? L’Ivoirien fait en tout cas partie d’une liste de 13 finalistes pour ce trophée qui récompense le meilleur Africain du Championnat de France de football (Ligue 1) 2017-2018. Pour gagner le trophée, il fera face aux deux Sénégalais, l’attaquant monégasque Diao Balde et Moussa Konaté, le joueur d'Amiens.



Le milieu de terrain de l’OGC Nice y figure en effet aux côtés de deux autres « Eléphants », l’attaquant lillois Nicolas Pépé et surtout, le Toulousain Max-Alain Gradel, 2e de l’édition 2015 derrière le Ghanéen André Ayew.



Ni Algérien, ni Marocain, cette année



On compte pour cette édition deux Camerounais, deux Sénégalais, un Burkinabè, un Cap-Verdien pour la première fois, un Congolais, un Malien, un Togolais et un Tunisien, mais pas d’Algérien ou de Marocain. Les « Lions de l’Atlas » ont pourtant remporté cette distinction à trois reprises (Marouane Chamakh en 2009, Younès Belhanda en 2012 et Sofiane Boufal en 2016).



Le Prix Marc-Vivien Foé 2018 sera remis le 14 mai prochain à l’issue d’un vote organisé par Radio France Internationale (RFI) et France 24 auprès d’un jury de 95 spécialistes.



PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2018 : LES 13 FINALISTES

1. Keita BALDE DIAO (As Monaco/Sénégal/Attaquant/23 ANS)

2. Matthieu DOSSEVI (FC Metz /Togo/milieu de terrain/30 ans)

3. Max-Alain GRADEL (Toulouse FC/Côte d’Ivoire/attaquant/30 ans)

4. Gaël KAKUTA (Amiens SC/Rd Congo/milieu de terrain/26 ans)

5. Wahbi KHAZRI (Stade Rennais/Tunisie/attaquant/27 ans)

6. Moussa KONATÉ (Amiens SC/Sénégal/attaquant/25 ans)

7. Nicolas PÉPÉ (Losc Lille/Côte d’Ivoire/attaquant/22 ANS)

8. Jean Michaël SERI (OGC Nice/Côte d’Ivoire/Milieu de terrain/26 ans)

9. Julio TAVARES (Dijon FCO/Cap-Vert/attaquant/29 ans)

10. Karl TOKO EKAMBI (SCO Angers/Cameroun/attaquant/25 ans)

11. Bertrand TRAORÉ (Olympique Lyonnais/Burkina Fas/attaquant/22 ans)

12. Hamari TRAORÉ (Stade Rennais/Mali/Défenseur/26 ans)

13. André-Frank ZAMBO ANGUISSA (Olympique de Marseille /Cameroun/Milieu de terrain/22 ans)

Rfi

