Prix d’Excellence du Leadership local : Aly Ngouille Ndiaye, Maire de Linguère, occupe la 2e place

Le ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, a organisé, ce lundi, la cérémonie de remise des trophées de la 5e Édition du Prix d’Excellence du Leadership local. Et Aly Ngouille Ndiaye, Maire de la commune de Linguére, fait partie des heureux gagnants, relate "Rewmi".



Dans le cadre de la promotion de l’innovation dans la gouvernance territoriale, la commune de Linguère a remporté, la deuxième place du Prix Transparence et Reddition des comptes, derrière la commune de la Banguène wolof. C’est un grand pas selon Ibrahima Lô, assistant du maire, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.



« C’est un regroupement que le maire organise au niveau et chaque étape de sa gestion, pour réunir les populations, faire avec eux le bilan d’étape, leur faire part de la situation de la commune au niveau administratif et au niveau des réalisations. Se soumettre aux questions et observations de ses administrés. Nous avons été nominés par la suite et classés deuxième cette année. Cette distinction, nous ne la considérons pas comme une consécration mais plutôt pour un encouragement à encore faire plus et mieux, pour notre communauté. Nous sommes prêts à participer pour les prochaines éditions. Nous apprécions positivement l’initiative. Nous sommes sûrs que nous l’avons mérité et nous en gagnerons davantage dans les années à venir », a-t-il dit.



D’ailleurs il y’a quelques jours , le maire de Linguère par ailleurs ministre de l’Agriculture Aly Ngouille Ndiaye, a informé de l’existence d’un certain nombre d’initiatives, aussi bien au sein de son ministère que de la part d’acteurs privés pour disposer d’entrepôts en suffisance. Le ministre a estimé que des concertations doivent être engagées afin de trouver la meilleure formule pour l’installation de chambres froides ou autres magasins de stockage sur toute l’étendue du territoire national, ce qui constituera, selon lui, un moyen de réguler le marché en fonction des besoins.



Dans la même lancée, il a indiqué le démarrage imminent d’un programme y relatif, en vue de mettre en place, dans un premier temps, 20 chambres froides et 100 magasins de stockage. D’un autre côté, le ministre a estimé que ces efforts doivent être poursuivis, notamment pour faciliter davantage l’acquisition des tracteurs en vue de renforcer la productivité.



« Des mesures seront prises pour que dans chaque commune, les agriculteurs puissent disposer d’engins », a-t-il promis.