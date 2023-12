Prix de l’Excellence aux CAF Awards : Macky Sall a reçu son trophée

Le Président de la République Macky Sall a reçu le Prix de l’Excellence que lui a décerné la Confédération Africaine de Football (CAF) lord de la cérémonie des CAF Awards. La distinction lui a été remise, ce mercredi 20 décembre, par le ministre des Sports, Lat Diop.



Cette distinction récompense la “contribution exceptionnelle” du Président Macky Sall au rayonnement et à la croissance du Football national, notamment son soutien affirmé aux différentes catégories et son implication totale dans la construction d’infrastructures et d’installations sportives comme le stade Président Abdoulaye Wade à Diamniadio. “Ses efforts ont permis de consolider la bonne place qu’occupe aujourd’hui le football Sénégalais en Afrique et dans le Monde”, avait indiqué la CAF pour justifier ce choix.



