Prix du carburant, Petro Tim… : Taxawu Senegaal se solidarise de Aar Li Nu Bokk « Le gouvernement veut faire supporter aux populations ,son train de vie dispendieux », à travers la hausse des prix du carburant. C’est le sentiment de la coalition Taxawu Senegaal de Khalifa Sall.

« Tout le monde constate l’amateurisme, l’incohérence et le manque de volonté de ce régime liberticide, à conduire les populations vers un développement inclusif et durable », écrivent les partisans de l’ex-maire de Dakar dans un communiqué rendu public, hier jeudi.



Réaffirmant son ancrage dans l’opposition et son soutien à la plateforme Aar Li Nu Bokk, le communique de Taxawu Senegaal précise : « Nous appelons tous les citoyens, soucieux de la préservation de nos ressources, naturelles, à se mobiliser et à participer à toutes les initiatives de ladite plateforme, pour que la transparence et la bonne gouvernance soient érigées comme seuls et uniques modes de gestion de nos hydrocarbures ».



La coalition Taxawu Senegaal appelle aussi « à la vigilance et à ne pas se laisser divertir par une prétendue enquête judiciaire, qui, reste une tentative d’éteindre le débat citoyen qui se déroule sur la place publique ».

