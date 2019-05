Prix du ciment : L’Etat installe un comité technique

Le ministère du Commerce et des PME, en charge des Mines et de la Géologie et les représentants des trois cimenteries (Sococim, Ciment du Sahel et Dangote) ont installé un comité technique, visant à statuer sur le prix du ciment.



Ledit comité va discuter du prix du ciment dans un contexte où le gouvernement ne veut pas d’une hausse de prix, souhaitée par les cimenteries pour rentabiliser leurs investissements.



D’après Emedia, l’éventualité d’une augmentation du prix du ciment a été soulevée le 1er mai dernier par le Président Macky Sall, à l’occasion de la cérémonie de réception des cahiers de doléances.



