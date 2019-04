Prix du pain : l’Etat et les boulangers trouvent un accord, le mot d’ordre de grève levé Les boulangers ont mis fin à leur grève de 72 heures, entamée hier. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal, a, en effet, trouvé un terrain d’entente avec les parties concernées, notamment l’Etat et les meuniers, qui a débouché sur la signature d’un protocole d'accord, mettant fin à la crise dans le secteur de la boulangerie; L'accord vient d'être signé par les différentes parties. Ainsi, en accord avec les meuniers, le prix du sac de farine passe de 17 500 F Cfa à 16 800 F Cfa, soit une baisse de 700 F sur le prix du sac.

