Prix spéciaux du 27e Fespaco: Les réalisateurs Mamadou Dia, Moly Kane et Aïssa Maïga, lauréats Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021

Les Prix spéciaux de la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou (Fespaco) ont été remis, ce vendredi 22 octobre. « Bammun Nafi » de Mamadou Dia et « Serbi, les tissus blancs » de Moly Kane et « Marcher sur l'eau » d'Aïssa Maïga ont tous été primés. Ils remportent à eux seuls les trois prix spéciaux de l'Uemoa. « Wala bok » de Fatou Kandé Senghor, a été désignée Meilleure série de télé africaine Dans le cadre du Palmarès officiel du Fespaco qui sera connu ce samedi en cérémonie de clôture, « Wala bok » de Fatou Kandé Senghor, a été désignée Meilleure série de télé africaine. I brahima BA, envoyé spécial



Source : http://lesoleil.sn/prix-speciaux-du-27eme-fespaco-...

