Problème d’Eau : Liberté 6 Extension, Cité Fadia, Thiaroye Azur… exposés L’eau une des denrées précieuses manque à Liberté 6 extension, Cité Fadia, Thiaroye Azur. Les populations de ces localités souffrent de ce manque qui leur prive, d’après eux, de remplir même, certaines obligations religieuses. « Les populations de Ndingala à Golf peinent à trouver de l’eau. L’eau ne vient plus dans ces zones que la nuit. Nous ne pouvons plus faire nos ablutions et autres.



L’eau ne monte pas dans les immeubles à plus d’un étage. Souvent, nous avons cette eau que vers 2 heures du matin et, elle repart à 6 heures du matin », a dénoncé Abdoulaye Kane, un des habitants de la zone.



Les responsables de la SDE, accrochés par Sud FM, reconnaissent que ces zones ont toujours eu des problèmes d’eau. Mais des solutions sont souvent prises en période de chaleur. « Nous savons que ces zones ont de l’eau que la nuit. Nous sommes en train de travailler davantage pour les suivre et les assister. D’habitude, nous faisons des arrêts programmés fourniture temporaire des zones qui ont de l’eau en permanence pour les ravitailler », a expliqué le Directeur des Exploitations de la SDE, Diéry Ba.





