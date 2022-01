Problème des cartes d’électeur: A Sahm Notaire aussi, ça râle ! Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 10:22 | | 0 commentaire(s)| Le problème du retrait des cartes d’électeur est une réalité Mais entre les citoyens et les autorités, à qui la faute ? Difficile de trancher ! En tout cas, ça râle ferme…

Difficile de trancher, car là où les autorités, surtout dans les régions, ont appelé au retrait, car le taux y était faible, dans d’autres localités, on tire sur les préfets et autres. Ce matin, la police a dispersé à Kaolack, un rassemblement d’électeurs venus protester pour l’accès à leurs cartes.



Ici, dans la banlieue dakaroise, à Sahm Notaire plus précisément, ça râle aussi…



