Problème foncier à Mbour 4 : Le Directeur des impôts et domaines Djiby Sy fait l’historique du dossier Le Directeur des impôts et domaines de Thiès, Djiby Sy qui apportait des éclaircissements sur l’affaire Mbour 4 a insisté sur l’historique de ce problème foncier. Lequel ne date pas d’aujourd’hui.

« L’histoire de Mbour 4 a démarré en 2006. Il a été loti par l’administration mais on s’est rendu compte après que le lotissement n’était pas bon car il a été appliqué sur le site de la forêt classée de Thiès. Une opération à la suite de laquelle tous les bénéficiaires, ont engagé des travaux de construction.



En 2017 quand le président de la République est venu lancer les travaux de Kms 3 à Thiès les populations sont sortis faire des dolences en ce sens. Et il a appelé le gouverneur de la région pour régler la situation pour lancer l’instruction du déclassent de la forêt classée de Mbour.



Au début c’était une surface de 67 ha, il y a un collectif qui avait recensé ceux qui avaient des papiers et même ceux qui n’en avaient pas. On attendait le décret signé par le Président Sall pour les régulariser. Mais malheureusement entre temps les gens continuaient à occuper l’espace…La majorité d’entre eux avaient des actes de vente. Mais on ignore vraiment qui sont derrière ces actes ventes (rires) »







