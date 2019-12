Procédure de destitution: Donald Trump refuse de participer à une audition

Ni Donald Trump ni ses avocats ne participeront à l’audition de mercredi devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. La Maison-Blanche était invitée à venir aux débats et éventuellement pouvoir contester les conclusions de l’enquête menée jusque-là par la commission du renseignement.



Une enquête très critiquée depuis le début par Donald Trump qui dénonce une « chasse aux sorcières » et une procédure « injuste ». Dans sa lettre à la commission judiciaire, l’un des avocats du président américain est resté sur cette même ligne de défense. « On ne peut pas s’attendre à ce que l’on participe à une audition sans savoir quels seront les témoins appelés », écrit-il, « et sans avoir la garantie d’une procédure équitable pour le président ».



À partir de mercredi, la commission judiciaire doit étudier les conclusions de l’enquête menée par la commission du renseignement depuis des mois. Elle pourra ensuite rédiger les éventuelles chefs d’accusation retenus contre Donald Trump.



Si pour le moment, la Maison-Blanche refuse de participer, elle ne ferme pas totalement la porte et dit envisager de prendre part aux auditions prévues la semaine prochaine. Elle aura jusqu’à vendredi soir pour donner à nouveau une réponse.