Procédure de destitution : Le procès de Trump prévu ce 21 janvier

En vue de poursuivre la procédure de destitution du président Trump, la majorité démocrate à la chambre, dirigée par Nancy Pelosi, va organiser ce mercredi 15 janvier un vote pour le transfert de l’acte d’accusation au Sénat.



D’un autre coté, Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine espère que la procédure soit enclenchée le plus rapidement possible. « Nous allons entamer les démarches préliminaires dès la fin de semaine et le procès devrait commencer mardi prochain » 21 janvier.



A retenir que la destitution du président doit être votée par deux tiers des sénateurs pour être effective, rapporte rfi.fr.