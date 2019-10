Procédure de destitution : Trump enfoncé jusqu’au cou

Les choses se corsent pour le président Donald Trump. William Taylor, haut diplomate américain en Ukraine, a témoigné ce mardi devant la Chambre des Représentants, apportant de nouveaux éléments dans l’affaire de l’appel téléphonique.



D'après Ted Lieu, représentant démocrate pour la Californie, William Taylor a fait « une déclaration liminaire très détaillée et dévastatrice pour Donald Trump ».



Devant les Représentants, Taylor a reconnu un lien direct entre un retard dans l’aide militaire américaine de 400 millions $ à l’Ukraine, une aide déjà votée et décidée ; et la volonté de l’administration d’enquêter sur les ennemis politiques du président Trump, à l’occurrence Joe Biden, rapporte lanouvelletribune.info.